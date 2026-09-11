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12 साल की किशोरी से 33 साल के 'शैतान' ने किया दुष्कर्म

12 साल की किशोरी से 33 साल के 'शैतान' ने किया दुष्कर्म

नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके से एक बेहद शर्मनाक और चिंताजनक मामला सामने आया है। यहां एक 12 वर्षीय मासूम किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना में आरोपी कोई और नहीं, बल्कि पीड़िता के पड़ोस में रहने वाला उसका 33 वर्षीय रिश्तेदार है।

पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

अकेलेपन का उठाया फायदा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता अपने परिवार के साथ स्वरूप नगर इलाके में स्थित एक मकान में रहती है। पुलिस ने बताया कि आरोपी भी उसी मकान के एक अन्य कमरे में किराए पर रहता है। रिश्तेदार होने के कारण उसका पीड़िता के घर में लगातार आना-जाना था, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ।

घटना वाले दिन जब किशोरी घर पर अकेली थी, तब आरोपी ने इस बात का फायदा उठाया। उसने मासूम को किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब किशोरी के परिजन घर लौटे, तो डरी-सहमी बच्ची ने उन्हें पूरी आपबीती बताई।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई
घटना की जानकारी मिलते ही बुधवार को परिजन तुरंत पीड़िता को लेकर स्थानीय पुलिस थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना देरी किए बच्ची को बुराड़ी अस्पताल भेजा, जहां उसका मेडिकल परीक्षण करवाया गया। मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने और पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया।

आरोपी से पूछताछ जारी
मामला दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 33 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और मामले की आगे की कानूनी जांच में जुटी हुई है। इस घटना ने एक बार फिर बच्चियों की सुरक्षा और परिचितों पर विश्वास के मुद्दे को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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