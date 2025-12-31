कम्बल बांटना कोई एहसान नहीं बल्कि कर्तव्य है- राष्ट्रीय सैनिक संस्था

गाजियाबाद, यहां राष्ट्रीय सैनिक संस्था के गोविंदपुरम मंडल व रजापुर ब्लॉक इकाई के संयुक्त तत्वाधान में झुग्गी झोपड़ी में कम्बल वितरित किये गये।

कम्बल वितरित करते हुए गोविंदपुरम मंडल अध्यक्ष लेफ्टिनेंट वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि कम्बल बांटना कोई एहसान नहीं, बल्कि कर्तव्य है। सच तो यह है कि हम अपने कर्तव्य का पूरी तरह पालन नहीं कर पा रहे हैं परन्तु आज हम संकल्प लेते हैं कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए निरन्तर प्रयासरत रहेंगे। जो काम हमने आज किया है इसे बार बार करेंगे, न केवल इतना बल्कि अपने बच्चों को भी सख्त हिदायत देंगे कि वो अन्न और वस्त्र वितरण को प्राथमिकता दें।

राष्ट्रीय सैनिक संस्था के रजापुर ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष रवि कुमार शाक्य ने कहा कि शिक्षा और व्यापार के रास्ते, ईमानदारी या बेईमानी, से जो भी आगे बढ़ा है उसे तीन सुविधाएं तो इस देश में निःशुल्क मिली हैं। पहला सब्सिडाइज एजूकेशन (गरीबों के टैक्सों पर कम खर्चे में शिक्षा) यह गरीबों का अमीरों पर कर्म है, दूसरा शोषित किये जा सकने वाले गरीबों की अकूट संख्या और तीसरा गलती करने के बाद माफी मांग लेने भर से क्षमा करने की प्रथा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक धनाण्य व्यक्ति को अनिवार्य स्तर पर अपने धन का कम से कम 10 प्रतिशत व्यय गरीबों पर करना चाहिए। कार्यक्रम के संयोजक धीरेन्द्र त्रिपाठी, गौरव सेनानी राजवीर नगर, आकाश शर्मा एवं अजय तोमर ने जिस देशभक्ति का परिचय दिया वह अत्यन्त सराहनीय है।

कम्बल वितरण करते हुए श्री शिव कुमार शर्मा, श्री सचिन कुमार शर्मा एवं श्री गिरिराज सिंह आदि ने आश्वासन दिया कि ऐसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए हम आगे भी उनकी जरूरतों के हिसाब से उनकी भरपूर मदद करने लिए भी तैयार हैं।