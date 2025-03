विकसित दिल्ली बजट में शामिल करेगी सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि आगामी बजट में महिलाओं के आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना,

रोजगार, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था और गरीबों को सस्ता पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना नदी की सफाई, कल्याणकारी योजना को जारी रखने पर फोकस रखा गया है।

एक्शन मोड में आई दिल्ली सरकार ने बजट 2025-26 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा सरकार विकसित दिल्ली बजट 24 से 26 मार्च के बीच विधानसभा में पेश करेगी। जनता की भागीदारी से विकसित दिल्ली बजट की रूपरेखा को तैयार किया जाएगा। सभी वर्ग व हितधारकों से इसके लिए सुझाव लिया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके लिए व्हॉट्सएप नंबर 9099962025 और ई-मेल आईडी This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. जारी किया है। इस माध्यम से दिल्ली के लोग सरकार को सुझाव भेज सकते हैं।

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि आगामी बजट में महिलाओं के आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना, रोजगार, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था और गरीबों को सस्ता पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना नदी की सफाई, कल्याणकारी योजना को जारी रखने पर फोकस रखा गया है। 5 मार्च को दिल्ली की महिला संगठनों के साथ बजट पर उनके सुझावों को लेकर दिल्ली सरकार का मंत्रिमंडल संवाद भी करेगा। उन्हें दिल्ली विधानसभा बुलाया गया है। 6 मार्च को दिल्ली के व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों के साथ ही अलग-अलग संगठनों के साथ भी संवाद किया जाएगा ताकि उनसे भी सुझाव लेकर दिल्ली को बेहतर बनाने के कार्यों की रूपरेखा तैयार की जा सके।

दिल्ली कैबिनेट भी लेगा बजट पर सुझाव

दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और विधायक ग्रामीणों, किसानों, युवाओं, झुग्गीवासियों और नौकरीपेशा लोगों से संवाद करेंगे। उनके सुझाव बजट में शामिल करेंगे। यह बजट दिल्ली की जनता को कई बड़ी सौगात भी देने वाला होगा। रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि दिल्लीवालों ने इस बार भाजपा को जिताकर यह मौका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण व सर्वांगीण विकास के लिए सरकार कृत संकल्पित है।

दिल्ली के लोगों के लिए होगा बजट-सचदेवा

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है। निश्चित रूप से भाजपा की सरकार दिल्ली के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हम बार-बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में दिल्ली का विकास अवरुद्ध हुआ है, उसे एक निश्चिंत दृष्टिकोण के साथ फिर से पटरी पर लाना बहुत जरूरी है। वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी पूरी सरकार ने इस मामले में बहुत गंभीरता से सोचा है। पिछले 7-8 दिनों में ही योजना बनाकर, मीटिंग करके अपना काम शुरू कर दिया है। यह तय है कि यह बजट दिल्ली के लोगों के लिए होगा। दिल्ली में ‘आम जनता’ की सरकार है इसलिए आम जनता की राय लेने के बाद ही हम एक ऐसा बजट पेश करेंगे जो जनता के लिए होगा और दिल्ली के विकास की गाथा निकलेगा। कैग की रिपोर्ट से अरविंद केजरीवाल के एक-एक भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सदन की कार्यवाही और चर्चा में बाधा डाल रहे हैं लेकिन इसी सदन में पिछले 12 सालों से क्या हो रहा था उसे हम सब देख चुके हैं।

चार दिन सदन चला, सरकार ने नहीं कोई काम : आतिशी

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा के चार दिन चले सत्र में सरकार ने काम नहीं किया। केवल आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार पर आरोप लगाए। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सदन खत्म होने के बाद कहा कि दिल्ली के लोगों ने भाजपा को काम करने के लिए वोट दिया है। इन चार दिनों में भाजपा के विधायकों ने अपनी बात रखी। सदन जनता के टैक्स के पैसों से चलता है। सदन को चलाने में हर दिन लाखों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन भाजपा के सारे विधायकों और मंत्रियों की बात का एक ही सार है कि उनको सिर्फ आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले वादा किया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के लिए 2500 रुपए की स्कीम पास होगी। 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 हजार रुपए की पहली किस्त आ जाएगी। आज तीन मार्च हो गए और अब 8 मार्च में सिर्फ 5 दिन और बाकी हैं। सदन में यह सवाल उठाने पर आप के विधायकों के माइक बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि भाजपा योजना को पास करेगी। हमारी मांग है कि भाजपा 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा पूरा करे। हमारे कार्यालय में दिल्ली की महिलाएं आ रही हैं और पूछ रही हैं कि 2500 हजार रुपए कब आएंगे। भाजपा को अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी।