ट्राले ने छात्रा को कुचला, मौके पर ही मौत

कालाअंब। नेशनल हाइवे चंडीगढ़ देहरादून पर शुक्रवार को एक ट्राले ने कॉलेज की छात्रा को कुचल दिया। हादसे के बाद छात्रा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि छात्रा मध्य प्रदेश निवासी थी। उसका परिवार कई साल से कालाअंब में ही रह रहा है।
कालाअंब। नेशनल हाइवे चंडीगढ़ देहरादून पर शुक्रवार को एक ट्राले ने कॉलेज की छात्रा को कुचल दिया। हादसे के बाद छात्रा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि छात्रा मध्य प्रदेश निवासी थी। उसका परिवार कई साल से कालाअंब में ही रह रहा है।
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