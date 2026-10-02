तीरंदाजी में आया छठा पदक, मिक्स्ड रिकर्व टीम ने जीता रजत

आइची नागोया । मिक्स्ड रिकर्व टीम फाइनल में भारत को 5-3 से चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस तरह चीन ने स्वर्ण अपने नाम किया, जबकि भारत को रजत से संतोष करना पड़ा। यह इस एशियाड में तीरंदाजी के नाम छठा पदक है। अब तक इस खेल में भारत को चार स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य मिला है।

चीन ने फाइनल में शुरुआती दो सेट अपने नाम कर 4-0 से बढ़त बनाई थी। तीसरे सेट में भारत ने वापसी की और स्कोर 4-2 कर दिया। चौथे और निर्णायक सेट में भारत को जीत हासिल करनी ही थी। ड्रॉ भी काम नहीं आता। हालांकि, चौथा सेट 37-37 के स्कोर पर ड्रॉ रहा और चीन और भारत दोनों को एक-एक अंक मिले। इस तरह चीन ने 5-3 की बढ़त से स्वर्ण अपने नाम किया। एक सेट में जोड़ी को चार शॉट (एक शख्स दो शॉट लगाता है) लगाने होते हैं।