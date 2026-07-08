शोपियां में लश्कर का टॉप कमांडर जाकिर गनई ढेर, शव बरामद

शोपियां । जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी विरोधी अभियान में लश्कर-ए-तैयबा के एक टॉप कमांडर को मार गिराया। टॉप कमांडर की पहचान जाकिर अहमद गनी के रूप में हुई है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। सुरक्षा बलों ने 3 जुलाई को दक्षिण कश्मीर जिले के मीमंदर क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया था।

इस क्षेत्र में सात गांव शामिल हैं।



जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि "आप भाग सकते हैं लेकिन छिप नहीं सकते! एसओजी शोपियां ने आरआर और सीआरपीएफ के साथ एक संयुक्त अभियान में एक लश्कर आतंकवादी को मार गिराया।" एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मारे गए आतंकवादी की पहचान प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा संगठन के टॉप कमांडर जाकिर अहमद गनी के रूप में की।



गनी का आतंकी संगठन में शामिल होना

अधिकारियों ने बताया कि 26 वर्षीय गनी, जो पड़ोसी कुलगाम जिले के मोतलहामा क्षेत्र का निवासी था, 27 सितंबर, 2023 को शटरिंग के काम के लिए डियालगम के लिए अपने घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिवार के सदस्यों द्वारा असफल खोज के बाद 3 अक्तूबर, 2023 को कुलगाम पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी।



अधिकारियों ने बताया कि गनी बाद में लश्कर-ए-तैयबा के एक ऑफशूट द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) आतंकी संगठन में शामिल हो गया। उन्होंने बताया कि कुलगाम पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक एफआईआर में उसे आरोपी बनाया गया है।

सुरक्षा अभियान और घेराबंदी

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने तीन जुलाई को मीमंदर क्षेत्र में एक घने बाग में निगरानी कैमरों से दो आतंकवादियों को पहली बार देखा था। पुलिस, सेना की 55 आरआर और 44 आरआर, और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने पिछले पांच दिनों से क्षेत्र के चारों ओर कड़ी घेराबंदी बनाए रखी थी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी होती रही। सेना की विशेष काउंटर-इंसर्जेंसी यूनिट, विक्टर फोर्स ने घने बाग के पत्तों के माध्यम से सभी संभावित भागने के रास्तों को सील करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया है।

अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान दो आतंकियों की मौजूदगी का पता चला था। जाकिर के अलावा एक अन्य आतंकी लतीफ के भी इलाके में छिपे होने की आशंका है। उसे पकड़ने या मार गिराने के लिए अभियान अभी जारी है।

सुरक्षाबलों ने इलाके के सभी संभावित निकासी मार्गों को सील कर दिया है। घने बागानों और पेड़ों की वजह से अभियान चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, लेकिन अतिरिक्त जवानों और निगरानी उपकरणों की मदद से आतंकियों की तलाश जारी है।