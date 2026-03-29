ससुर ने दामाद के पेट में मारा चाकू

धौलाना । दिल्ली के शाहदरा जिले के सीमापुरी इलाके में एक गंभीर घटना हुई है। मामूली कहासुनी के बाद मौसेरे ससुर ने दामाद पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घायल इनामुल शेख (चौबीस) को गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती किया गया है।

भीड़ ने ससुर को दबोचा

शोर सुनकर मौके पर जुटी भीड़ ने आरोपी चांद आलम को पकड़ा। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, न्यू सीमापुरी निवासी इनामुल गाजीपुर मुर्गा मंडी में काम करता है। यह घटना चौबीस मार्च की दोपहर को हुई। इनामुल अपनी मौसी रुखसाना के घर के पास था। तभी उसका मौसा चांद आलम वहां आ पहुंचा। इनामुल ने चांद से रुखसाना पर हुए हमले का विरोध किया। यह हमला दो दिन पहले हुआ था। इससे चांद आग बबूला हो गया।

हमले का कारण

इनामुल ने अपनी मौसी रुखसाना पर हुए हमले को लेकर चांद से सवाल किया। चांद आलम इस बात से तैश में आ गया। उसने अपनी कमर से एक चाकू निकाला। तैश में आकर चांद ने इनामुल के पेट में चाकू घोंप दिया। पुलिस अब आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है।

पुलिस की कार्रवाई

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। उन्होंने आरोपी चांद आलम को भागने नहीं दिया। भीड़ ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा में मामला दर्ज किया है। मामले की आगे की छानबीन जारी है।