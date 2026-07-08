नौ राज्यों में एनआईए की छापेमारी

नई दिल्ली । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यालय पर बम फेंकने से जुड़े एक मामले में तलाशी अभियान चला रही है। अधिकारियों ने बताया कि एनआईए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित कई राज्यों में 20 स्थानों पर छापेमारी कर रही है।



आगे की जांच जारी

उत्तर प्रदेश में पांच, महाराष्ट्र में तीन और दिल्ली में दो स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में भी एक-एक स्थान पर छापेमारी की जा रही है। यह कार्रवाई आरएसएस कार्यालय पर हुए बम हमले के संबंध में की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।