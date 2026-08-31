नर्स की हत्या

हैदराबाद। हैदराबाद में 21 साल की एक नर्स की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। वह अनुसूचित जनजाति समुदाय से थी। नर्स के चेहरे पर चोट के निशान थे और खून निकल रहा था। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

राज्य की महिला और बाल कल्याण मंत्री डी अनसूया सीतक्का ने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने पुलिस महानिदेशक सीवी आनंद को फोन किया। मंत्री ने उनसे घटना की उच्च स्तरीय और पूर्ण जांच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि जांच में देरी नहीं होनी चाहिए। इसे जल्द पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएं। साथ ही, पीड़ित परिवार को न्याय भी सुनिश्चित किया जाए। मंत्री ने यह बात एक आधिकारिक बयान में कही।

शव कहां मिला?

महिला भद्राद्री कोठागुडेम जिले की रहने वाली थी। शनिवार को उसका शव अस्पताल के पास एक कमरे में मिला। इसी अस्पताल में वह काम करती थी। अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे देखा। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, उसके चेहरे पर खून और चोट के निशान थे। इस बात की आशंका है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या की है। हत्या के मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

अधिकारी ने कहा कि पुलिस उसकी मौत से जुड़ी परिस्थितियों की हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या महिला के साथ यौन हमला करने की कोशिश हुई थी। पुलिस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।पहाड़ी शरीफ थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

मंत्री ने पुलिस से क्या कहा?

घटना की जानकारी मिलते ही सीतक्का ने स्थानीय पुलिस और दूसरे अधिकारियों से बात की। उन्होंने घटना की जानकारी ली। अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है।



उन्होंने चेतावनी दी कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार परिवार को हरसंभव मदद देगी। मंत्री के निर्देश के बाद महिला और बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों ने पहाड़ी शरीफ थाने का दौरा किया। उन्होंने मामले की जानकारी ली। अधिकारियों ने सीतक्का को शुरुआती रिपोर्ट भी सौंपी।

भाजपा ने क्या आरोप लगाया?

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों को दबाने की कोशिश की। पार्टी के महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी अंदेला श्रीरामुलु और दूसरे नेताओं ने सरकारी उस्मानिया अस्पताल का दौरा किया। वहां महिला के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा था।