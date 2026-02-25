मेहंदी समारोह में युवक की लाइसेंसी पिस्टल से अचानक चली गोली, महिला घायल

देहरादून । रायपुर थाना क्षेत्र के नेहरू ग्राम में मेहंदी समारोह में नाचने के दौरान एक युवक की लाइसेंसी पिस्टल से अचानक गोली चल गई। इससे महिला के पैर में गंभीर चोट आई है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने पिस्टल को भी जब्त कर लिया है। अब उसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक घटना सोमवार रात करीब साढ़े 11 बजे की है।

गढ़वाली कॉलोनी नेहरूग्राम निवासी कमल कुमार यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके घर पर शादी से पूर्व मेहंदी का कार्यक्रम था। इसमें शामिल होने आए परिचित लक्ष्मण सिंह नेगी समेत कई लोग नाच रहे थे। उन्होंने अपनी

कमर में लाइसेंसी पिस्टल लगाई थी। नाचने के दौरान ही पिस्टल से अचानक गोली चल गई। इससे उनकी साली नीलिमा घायल हो गईं। उन्हें फौरन कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस ने आरोपी लक्ष्मण नेगी को हिरासत में ले लिया। साथ ही पिस्टल भी जब्त कर ली। थानाध्यक्ष गिरीश नेगी ने बताया कि पिस्टल का लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए डीएम को मामले की रिपोर्ट भेजी जाएगी।

बड़ा हादसा बचा

समारोह में गोली चलने के बाद रिश्तेदारों में काफी डर का माहौल है। गनीमत रही कि पिस्टल की नाल नीचे की तरफ थी नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। समारोह में छोटे बच्चे भी थे।

गोली चलने से सन्नाटा छाया

जश्न के बीच जब अचानक पिस्टल से गोली चली तो वहां पर सन्नाटा छा गया। पहले तो लोगों को पता ही नहीं चला कि आवाज किस चीज की है। जब घायल नीलिमा चीखीं तो लोगों को घटना के बारे में पता चला। प्रथम दृष्टया पुलिस जांच में धोखे से गोली चलने की बात सामने आई है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि पिस्टल पहले से लोड थी। नाचने के दौरान ही पिस्टल नॉक हो गई और किसी तरह फायर हो गया।