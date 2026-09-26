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हार्दिक को फिर लगी चोट, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से हुए बाहर

हार्दिक को फिर लगी चोट, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से हुए बाहर

मुंबई । भारतीय टीम के अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की दाहिनी पिंडली में फिर चोट लग गई है। इसके कारण वह कम से कम तीन सप्ताह तक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से बाहर रहेंगे। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज में भी नहीं खेल पाएंगे। पांड्या की 'रिटर्न टू प्ले' तारीख 20 सितंबर तय की गई थी।

इसी के अनुसार चयनकर्ताओं ने उन्हें छह अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारत ए टीम में चुना था।

बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े घटनाक्रम पर नजर रखने वाले एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, 'यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हार्दिक की ताजा स्कैन रिपोर्ट में दाहिनी पिंडली में चोट सामने आई है। उन्हें दो सप्ताह तक पूरी तरह आराम की सलाह दी गई है। बीसीसीआई की मेडिकल पैनल के प्रमुख डॉक्टर दिनशॉ पार्डीवाला ने उनकी रिपोर्ट देखी है। जापान से लौटने के बाद वह हार्दिक का आकलन करेंगे और तय करेंगे कि वह रिहैबिलिटेशन कब शुरू कर सकते हैं।'

न्यूजीलैंड सीरीज में वापसी की संभावना नहीं
न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 22 अक्तूबर से शुरू होगी, जिसके बाद दोनों टीमें वनडे सीरीज खेलेंगी। मौजूदा स्थिति में हार्दिक के तब तक फिट होकर वापसी करने की संभावना नहीं है। बीसीसीआई चाहता था कि हार्दिक एशियन गेम्स के लिए भारतीय दल के साथ जापान जाएं। बोर्ड की ऑपरेशंस टीम ने वीजा से जुड़े काम के लिए उनका पासपोर्ट भी लिया था।
 
अफगानिस्तान सीरीज से पहले शुरू हुई थी परेशानी
अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू होने से ठीक पहले हार्दिक को फील्डिंग ड्रिल के दौरान अचानक घुटने के आसपास तेज दर्द महसूस हुआ था। इसके बाद उन्होंने ब्रेक लिया और कुछ दिनों तक आराम करने का फैसला किया। जब वह फिटनेस प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी दर्द दोबारा उभर आया। इसके बाद कराए गए स्कैन में चोट का पता चला।

चार महीने में तीसरी बार चोट ने रोका रास्ता
32 वर्षीय हार्दिक आईपीएल खत्म होने के बाद से बेंगलुरु में हैं। वह गार्डन सिटी में स्थानांतरित होने के बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। हालांकि, पिछले चार महीनों के दौरान हार्दिक को कम से कम तीन बार नई चोट या परेशानी का सामना करना पड़ा है। पहले अफगानिस्तान वनडे, फिर इंग्लैंड टी20 और अब ऑस्ट्रेलिया ए सीरीज के दौरान उनकी वापसी की राह चोट से प्रभावित हुई है।

अब जिम्बाब्वे सीरीज या घरेलू टूर्नामेंट में हो सकती है वापसी
न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर होने के बाद हार्दिक को अब जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज तक इंतजार करना पड़ सकता है। अगर वह तब तक फिट होते हैं तो वहां से वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी फिटनेस परखने के लिए विजय हजारे ट्रॉफी या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी खेलने का विकल्प हो सकता है।

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