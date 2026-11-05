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हाईवे से उतर खेत में जा गिरी कार, बाबा, बेटे और नाती को कुचल दिया; तीनों की मौत

हाईवे से उतर खेत में जा गिरी कार, बाबा, बेटे और नाती को कुचल दिया; तीनों की मौत

मथुरा । मथुरा में जयपुर-बरेली हाईवे पर एक अनियंत्रित कार सड़क से उतरकर खेत में जा गिरी, जिससे खेत में काम कर रहे एक बाबा, उनके नाती और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब कार चालक अपना नियंत्रण खो बैठा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दुखद घटना मथुरा के जयपुर-बरेली हाईवे पर हुई।

एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेत में जा पलटी। कार के खेत में गिरने से वहां काम कर रहे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक बाबा, उनका नाती और बेटा शामिल हैं।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गए। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

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