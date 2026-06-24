आई एम बैक: क्रिस्टियानो रोनाल्डो

फीफा विश्व कप 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र उनके लिए सिर्फ एक आंकड़ा है। उज्बेकिस्तान के खिलाफ पुर्तगाल की 5-0 की धमाकेदार जीत में दो गोल दागने के बाद रोनाल्डो ने कैमरे की ओर देखते हुए जोर से कहा, 'आई एम बैक! आई एम बैक!'।

यह सिर्फ एक जश्न नहीं था, बल्कि उन आलोचकों को जवाब था जिन्होंने पिछले सप्ताह उनके करियर और टीम में जगह पर सवाल उठाए थे।



डीआर कांगो के खिलाफ पहले मैच में गोल नहीं कर पाने और पुर्तगाल के 1-1 से ड्रॉ खेलने के बाद रोनाल्डो को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कई विशेषज्ञों ने यहां तक कह दिया था कि अब वह विश्व कप स्तर के खिलाड़ी नहीं रहे। लेकिन उज्बेकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मैदान पर ही जवाब दे दिया।



दो गोल और इतिहास में दर्ज हुआ नाम

रोनाल्डो ने मुकाबले में दो शानदार गोल किए और विश्व कप इतिहास में नया अध्याय लिख दिया। वह दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए जिन्होंने छह अलग-अलग विश्व कप संस्करणों में गोल दागे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुर्तगाल के लिए विश्व कप में अपने गोलों की संख्या 10 तक पहुंचा दी और महान यूसेबियो (9 गोल) को पीछे छोड़ते हुए देश के सर्वकालिक सबसे सफल विश्व कप गोल स्कोरर बन गए। मैच के बाद उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया।

'ऐसा लग रहा था जैसे मैं रिटायर हो चुका हूं'

मैच के बाद रोनाल्डो ने पिछले कुछ दिनों को अपने करियर के सबसे कठिन दौरों में से एक बताया। उन्होंने कहा, 'यह एक कठिन और अंधेरा सप्ताह था। ऐसा महसूस कराया जा रहा था जैसे मैं फुटबॉल से रिटायर हो चुका हूं। लेकिन मैंने हमेशा की तरह खुद को संभाले रखा, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा भरोसा अपनी मेहनत पर है।' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे पता था कि मेरे साथी खिलाड़ी भी मेरा साथ देंगे। यह मुश्किल समय था, मैं मानता हूं, लेकिन अब हम वापस आ गए हैं। मैं बहुत खुश हूं।'

रिकॉर्ड से ज्यादा टीम की सफलता अहम

हालांकि रोनाल्डो ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की, लेकिन उनका कहना है कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ज्यादा टीम की सफलता मायने रखती है। उन्होंने कहा, 'रिकॉर्ड बनाना हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन मेरा लक्ष्य राष्ट्रीय टीम को उसके उद्देश्यों तक पहुंचाने में मदद करना है। सबसे महत्वपूर्ण टीम का प्रदर्शन और हमारा आत्मविश्वास था।'

इंस्टाग्राम पर भी दिखा आत्मविश्वास

मैच के बाद रोनाल्डो ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'एस्तामोस एक्वी (ESTAMOS AQUI)' यानी 'हम आ चुके हैं!'। उनकी इस पोस्ट को लाखों लाइक्स मिले और फैंस ने इसे आलोचकों को दिया गया सीधा जवाब बताया। सोशल मीडिया पर भी रोनाल्डो की वापसी और उनके ऐतिहासिक रिकॉर्ड की जमकर चर्चा हो रही है।

मेसी से संभावित भिड़ंत पर क्या बोले?

जब रोनाल्डो से पूछा गया कि अगर विश्व कप में आगे चलकर पुर्तगाल का सामना लियोनल मेसी की अर्जेंटीना से होता है तो कैसा रहेगा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'मुझे नहीं पता इसका क्या जवाब दूं। यह सवाल बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन हां, ऐसा मुकाबला शानदार होगा।' पुर्तगाल की यह जीत टीम को ग्रुप में मजबूत स्थिति में ले आई है। वहीं रोनाल्डो ने साफ कर दिया है कि उन्हें समय से पहले रिटायर घोषित करने वालों को अभी और इंतजार करना होगा।