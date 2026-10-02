सफाई कर्मी ने किया कत्ल

दिल्ली । नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली के बुध विहार इलाके में झगड़े के दौरान एक 24 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि इस मामले में 20 वर्षीय आरोपी आर्यन बाल्मीकि को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक की पहचान हनीफ के रूप में हुई है।

हनीफ को उसके पिता बुधवार रात 10.26 बजे बीएसए हॉस्पिटल लाए थे। उसे चाकू लगने से गंभीर चोटें आई थीं। इलाज के बावजूद हनीफ की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, हनीफ और आर्यन बाल्मीकि के बीच बुधवार रात करीब 9.15 बजे झगड़ा हुआ था। बहस के दौरान आर्यन ने कथित तौर पर हनीफ को गाली दी। इसके बाद उसने हनीफ के पेट में चाकू घोंप दिया और मौके से भाग गया।

पुलिस ने बुध विहार पुलिस स्टेशन में आर्यन बाल्मीकि के खिलाफ केस दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज में दिखने के बाद पुलिस ने बुधवार को उसे पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि आर्यन रिठाला में सफाई कर्मचारी है। आर्यन और हनीफ एक ही इलाके के रहने वाले थे। वे दोनों एक-दूसरे को जानते थे।