नई दिल्ली । अमन विहार में एक भीषण सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना 18 नवंबर को हुई, जब एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिस पर तीन स्कूली बच्चे सवार थे। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वह शराब के नशे में था।

पुलिस को 18 नवंबर 2026 को अमन विहार पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल मिली, जिसमें एक कार द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मारने की सूचना दी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि तीनों बच्चों को अस्पताल ले जाया गया है। संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि अन्य दो बच्चों का इलाज अग्रसेन अस्पताल में चल रहा है।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, मोटरसाइकिल मृतक बच्चे के पिता चला रहे थे। कार चालक कथित तौर पर शराब के नशे में था और बहुत तेज रफ्तार से, लापरवाही और खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई।

अमन विहार पुलिस स्टेशन ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।