हिमांशु भाऊ गैंग के तीन गिरफ्तार, एक नाबालिग भी

नई दिल्ली । दिल्ली में एक मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गैंग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। उन्हें नरेला में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में पकड़ा किया गया है।

पांच दिन पहले, सुबह करीब 7 बजे, अज्ञात हमलावरों ने एक जिम के बाहर प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस हत्या से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है। वे यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या प्रमोद को पहले कोई धमकी मिली थी और क्या यह हत्या पुरानी दुश्मनी या आपसी रंजिश का नतीजा थी।

रोहिणी के पुलिस उपायुक्त शशांक जायसवाल ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि दोनों अपराधी, जिन पर 50,000 रुपये का इनाम था, किसी अपराध को अंजाम देने के लिए इस इलाके से गुजर रहे थे। हमने जाल बिछाया और उन्हें चुनौती दी। उन्होंने हम पर गोली चलाई, और हमने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने लगभग 11 से 12 राउंड गोलियां चलाईं, जबकि हमने छह राउंड गोलियां चलाईं। उन्हें गोली लगी है... हमारे इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने तीनों लोगों को पकड़ लिया। उनमें से एक नाबालिग है, जबकि बाकी दो दीपक और नितिन हैं। जांच चल रही है।