ग्राउंड फ्लोर में धुआं भरा, पहली मंजिल पर फंसे तो लोगों ने गद्दों पर कूदकर बचाई जान

दिल्ली । उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद रोड स्थित एक रेस्तरां के किचन में मंगलवार रात आग लग गई। आग लगने के बाद ग्राउंड फ्लोर पर बनी रसोई में धुआं भर गया और अफरातफरी मच गई। हादसे के समय रेस्तरां में कई लोग पहली मंजिल पर खाना खा रहे थे।

उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर-शराबा हुआ तो आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने मदद की गुहार लगाई। इस बीच आसपास के लोगों ने सूझबूझ का परिचय दिया और फौरन ही कुछ गद्दों का इंतजाम कर रेस्तरां की खिड़की के पास बिछा दिया। इसके बाद लोगों ने फंसे लोगों से उस पर कूदने के लिए कहा। उन्होंने किसी तरह से उस पर कूदकर अपनी जान बचाई।



इतना ही नहीं आग में फंसे एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को नीचे खड़े लोगों के भरोसे पर उन्हें कैच करवाया। हंगामे के बीच रेस्तरां के स्टाफ ने पहले ही आग बुझा ली। पुलिस और दमकल की 6 गाड़ियां पहुंचीं। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।

शुरुआती जांच के बाद बताया जा रहा कि आग किचन में खाना बनाने के दौरान लगी। खाने के तेल में अचानक आग लगने के बाद ऊंची-ऊंची लपटे उठने लगीं, इस वजह से कुछ सामान भी जल गया। वेलकम थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि उनकी टीम को रात 10.34 बजे आग की खबर मिली। कॉलर ने बताया कि मेन जाफराबाद रोड के उधम फिश पॉइंट पर आग लग गई है। इस बीच दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग दमकल के पहुंचने से पहले ही बुझ चुकी थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि करीब 100 गज में बने रेस्तरां में ग्राउंड फ्लोर पर किचन के अलावा कुछ लोगों के बैठकर खाना खाने की व्यवस्था है। बाकी पहली मंजिल पर एसी हॉल बना है।

हादसे के समय इसी हॉल में लोग अपने परिवारों के साथ खाना खा रहे थे। आग लगी तो सीढि़यों के रास्ते धुआं ऊपर पहली मंजिल के हॉल में भर गया।