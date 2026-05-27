दिल्ली समाचार

गर्लफ्रेंड संग खाना खा रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली

गर्लफ्रेंड संग खाना खा रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली

नई दिल्ली । साहिल अपनी एक महिला मित्र के साथ फूड पॉइंट पर बैठकर खाना खा रहा था। इसी दौरान पास की टेबल पर बैठे तीन युवकों के साथ किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोप है कि तीनों युवकों में से एक ने साहिल पर गोली चला दी।

दक्षिणी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में मंगलवार शाम एक फूड पॉइंट पर बैठे 17 वर्षीय युवक को गोली मारने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घायल युवक की पहचान साहिल के रूप में हुई है, जिसे पहले मूलचंद अस्पताल ले जाया गया, बाद में उसकी गंभीर हालत को देखते हुए एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक युवक की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बनी हुई है। घटना शाम करीब 7:54 बजे की बताई जा रही है।

महिला मित्र के साथ खाना खा रहा था साहिल
जानकारी के अनुसार, साहिल अपनी महिला मित्र के साथ अमर कॉलोनी इलाके के एक फूड पॉइंट पर बैठकर खाना खा रहा था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इसी दौरान वहां से गुजर रहे युवकों के एक समूह में से एक लड़के का हाथ साहिल की कुर्सी से टकरा गया, जिस पर साहिल ने आपत्ति जताई।

गोली लगते ही मच गई अफरा तफरी
बताया जा रहा है कि इसके बाद वह समूह वहां से चला गया, लेकिन करीब 4 से 5 मिनट बाद दोबारा लौट आया। आरोप है कि समूह में शामिल एक युवक ने साहिल पर एक गोली चलाई और मौके से फरार हो गया। गोली लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में केवल साहिल घायल हुआ है, जबकि किसी अन्य के घायल होने की सूचना नहीं है।

अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर लेकिन स्थिर
घटना की सूचना मिलते ही अमर कॉलोनी थाना पुलिस, एसएचओ और एसीपी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक घायल को अस्पताल ले जाया जा चुका था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां साहिल बेहोशी की हालत में वेंटिलेटर सपोर्ट पर मिला। पुलिस के अनुसार, साहिल के पिता छतरपुर एन्क्लेव इलाके में लॉन्ड्री का काम करते हैं। फिलहाल साहिल का एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है।
सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस
वारदात के बाद आरोपी फरार हैं। पुलिस ने मौके पर क्राइम टीम बुलाकर जांच कराई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और तकनीकी जांच के जरिए आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई गई हैं।

साहित्य

258, Metro Apartments,
Bhalaswa, Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे
साहित्य संपादक : डॉ पुष्पलता मुजजफ्फरनागर
उत्तर प्रदेश प्रभारी : मनोज पाल

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu