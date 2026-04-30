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द्वारका गोल्फ कोर्स के तालाब में तीन बच्चों की डूबकर मौत

द्वारका गोल्फ कोर्स के तालाब में तीन बच्चों की डूबकर मौत

नई दिल्ली । दिल्ली द्वारका इलाके में तीन बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया है। घटना सेक्टर 24 गोल्फ कोर्स की बताई जा रही है। यहां एक तालाब में तीन बच्चों के डूबने की सूचना मिली है। पुलिस और अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को पानी से बाहर निकाला।

यह घटना आज सुबह करीब 7:07 बजे हुई। सेक्टर 23 द्वारका पुलिस स्टेशन को पीसीआर कॉल के माध्यम से सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपने कर्मचारियों के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। अन्य सभी संबंधित एजेंसियों को भी तत्काल सूचित किया गया। 

मौके पर पहुंचने पर लगभग 8 से 10 वर्ष की आयु के तीन बच्चे तालाब में डूबे हुए पाए गए। अग्निशमन दल की सहायता से तीनों बच्चों को सफलतापूर्वक पानी से बाहर निकाला गया। बच्चों के कपड़े तालाब के बाहर मिले, जिससे यह संदेह है कि वे नहाने गए थे। 
हादसे के बाद पुलिस टीम जांच में जुटी
डूबे हुए बच्चों की पहचान करने की प्रक्रिया अभी जारी है। अभी तक किसी भी बच्चे के लापता होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने इस दुखद घटना के संबंध में गहन जांच शुरू कर दी है। अधिकारी सभी पहलुओं की पड़ताल कर रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके।

इस घटना ने गोल्फ कोर्स क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तालाब के आसपास सुरक्षा घेरा या चेतावनी चिह्नों की कमी महसूस की गई है। स्थानीय निवासियों ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बेहतर इंतजाम की मांग की है। प्रशासन को भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक है।

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