छत गिरी, पति-पत्नी की मौत, नौ साल का बेटा बाल-बाल बचा

नई दिल्ली । उत्तर पूर्वी जिला के उस्मानपुर इलाके में रविवार देर रात एक दर्दनाक हादसे में मकान की छत गिरने से पति-पत्नी की मौत हो गई। वहीं नौ साल का बेटा बाल बाल बच गया। मृतकों की शिनाख्त 32 साल के टिंकू और उनकी पत्नी 30 साल की उर्मिला के रूप में हुई है।

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

दमकल विभाग के मुताबिक रविवार रात करीब 10.31 बजे गावड़ी एक्सटेंशन स्थित हंसराज डेयरी के पास एक इमारत के ढहने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंच गई।

दमकल कर्मियों ने पाया कि उनके पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने मलबे से दंपती को बाहर निकाल लिया था। घायलों को तुरंत कैट्स एंबुलेंस से जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दंपती अपने बेटे के साथ यहां रहते थे।

शुरुआती जांच में पता चला कि करीब 120 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर इमारत की छत अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे दंपति मलबे में दब गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।