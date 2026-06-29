नई दिल्ली। उत्तर-पश्चिम दिल्ली के केशव पुरम इलाके में सोमवार तड़के एक चार मंजिला इमारत में आग लग गई। आग भूतल पर स्थित बिजली के मीटरों से शुरू हुई। आग लगते ही इमारत में धुआं फैल गया। जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। अंदर फंसे कुछ लोग किसी तरह इमारत से बाहर निकले। वहीं कुछ लोग जान बचाने के लिए छत की ओर भागे।

घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने राहत बचाव अभियान चलाकर छत पर फंसे तीन लोगों को बाहर निकाला।

दमकल विभाग के मुताबिक विभाग को रात 2.03 बजे आग लगने की जानकारी मिली। मौके पर तुरंत दो वॉटर टेंडर, दो वॉटर बाउजर और एक क्विक रिस्पॉन्स गाड़ी भेजी गई। दमकल कर्मियों ने छत पर फंसे तीन लोगों गौरव (28), कायरा (25) और इंदु बत्रा (55) को सुरक्षित नीचे उतार लिया। घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि आग भूतल पर स्थित बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट से लगी थी, इसमें 24 इलेक्ट्रिक मीटर जलकर राख हो गए।