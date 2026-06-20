पुर्तगाल टीम में फूट

पुर्तगाल टीम में फूट

लिस्बन। डीआर कांगो के खिलाफ मुकाबले में पुर्तगाल की ओर से सबसे चमकदार प्रदर्शन जोआओ नेवेस का रहा। 21 वर्षीय मिडफील्डर ने मैच के छठे मिनट में शानदार हेडर लगाकर टीम को बढ़त दिलाई। पेड्रो नेटो के सटीक क्रॉस पर नेवेस ने गेंद को दूर कोने में पहुंचाकर अपना चौथा अंतरराष्ट्रीय गोल दागा।

इस गोल के साथ वह फीफा विश्वकप इतिहास में गोल करने वाले पुर्तगाल के तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। उनसे आगे केवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो और गोंकालो रामोस हैं। रोनाल्डो ने 2006 विश्वकप में 21 वर्ष और 132 दिन की उम्र में गोल किया था, जबकि रामोस ने 2022 विश्वकप में 21 वर्ष और 169 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी।

डीआर कांगो ने छीनी जीत
शानदार शुरुआत के बावजूद पुर्तगाल जीत दर्ज नहीं कर सका। डीआर कांगो के योआने विस्सा ने बराबरी का गोल कर मुकाबले को 1-1 से समाप्त कराया। इस नतीजे ने पुर्तगाल को निराश किया, क्योंकि टीम टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ करना चाहती थी। वहीं अंडरडॉग मानी जा रही डीआर कांगो की टीम के लिए यह परिणाम किसी जीत से कम नहीं था।

किस बयान पर मचा विवाद?
मैच के बाद जब नेवेस से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भूमिका को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'हम जानते हैं कि क्रिस्टियानो ने हमारे लिए, राष्ट्रीय टीम के लिए और फुटबॉल की दुनिया के लिए क्या किया है। लेकिन इस समय वह और हम सभी जानते हैं कि वह अलग नहीं हैं। वह यहां टीम की मदद करने वाले सिर्फ एक खिलाड़ी हैं। वह दूसरों से अलग नहीं हैं। वह भी हमारी तरह योगदान देने के लिए यहां हैं। उन्होंने बहुत अच्छा खेला और मुझे लगता है कि पूरी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया।' 

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा
नेवेस के बयान में 'वह सिर्फ एक खिलाड़ी हैं' वाली चीज को अलग करके सोशल मीडिया पर खूब साझा किया गया। इसके बाद रोनाल्डो के लाखों प्रशंसकों ने युवा खिलाड़ी की आलोचना शुरू कर दी। कई लोगों का कहना था कि पांच बार के बैलन डी'ओर विजेता और पुर्तगाल के महानतम खिलाड़ी को सिर्फ एक खिलाड़ी कहना उनके योगदान को कम करके आंकने जैसा है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार नेवेस के सोशल मीडिया अकाउंट पर हजारों टिप्पणियां आईं, जिनमें कई आलोचनात्मक थीं। इसके अलावा उनकी गर्लफ्रेंड मैडेलेना अरागाओ को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। अरागाओ की इंस्टाग्राम तस्वीरों पर खूब कमेंट आ रहे हैं, जिसमें फैंस नफरत जाहिर कर रहे हैं।

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