यमुना एक्सप्रेसवे के पास दो बड़ी कंपनियों को जमीन आवंटन के लिए आशय पत्र जारी

यमुना एक्सप्रेसवे के पास दो बड़ी कंपनियों को जमीन आवंटन के लिए आशय पत्र जारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने दो बड़ी कंपनियों को क्षेत्र में जमीन आवंटित करने के लिए बुधवार को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आर के सिंह ने कहा कि एलओआई जारी होने के बाद दोनों कंपनियां निवेश मित्र के माध्यम से परियोजना की विस्तृत जानकारी सरकार के समक्ष पेश करेंगी।

उन्होंने कहा कि उच्च-स्तरीय समिति की मंजूरी मिलने के बाद भूमि का आवंटन किया जाएगा और इसके बाद संयंत्रों का निर्माण शुरू होगा। आरपी-संजीव गोयनका समूह ने 3,000 करोड़ रुपये के निवेश से 60 मेगावाट के निजी उपयोग वाले सौर ऊर्जा भंडारण (ईएसएस) संयंत्र के साथ तीन मेगावाट की सौर सेल और एकीकृत सौर पारिस्थितिकी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

परियोजना से 1,200 से अधिक प्रत्यक्ष और 4,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे और घरेलू मूल्यवर्धन बढ़ेगा। इसके साथ ही मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में अपना दूसरा संयंत्र लगाएगी।

कंपनी यहां वाहनों के वायरिंग हार्नेस,सेंसर और कनेक्टर आदि का उत्पादन करेगी। इसमें 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। परियोजना से करीब 5,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सिंह ने कहा कि ये निवेश नवीकरणीय ऊर्जा और वाहन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे और रोजगार सृजन में योगदान करेंगे।

Veg Frozen Chaap

258, Metro Apartments,
Bhalaswa Metro Station
Delhi-110033
Phone: 9810234094, 9999566005
email: editor@rajmangal.com

सम्पादक मंडल

मुख्य सम्पादक : कंचन गुप्ता
सह सम्पादक : राजलक्ष्मी दूबे

रचना प्रेषित करें

राजमंगल टाइम्स में प्रकाशन हेतु कहानी, कविता, हास्य व्यंग्य, नाटक तथा अन्य साहित्य, संस्कृति, परिवार, स्वास्थ्य, पर्यटन, चित्रकला तथा बाल साहित्य से संबंधित हिंदी रचनाएँ आमंत्रित है।
प्रकाशन के लिए लेखक editor@rajmangal.com पर अपनी रचना ईमेल कर सकते हैं।

© 2023 RAJMANGAL TIMES. All Rights Reserved. Designed By Rajmangal Associates P Ltd

Main Menu