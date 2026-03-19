वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रपति ने की श्रीराम यंत्र की स्थापना

अयोध्या । अयोध्या का श्रीराम जन्मभूमि मंदिर आज एक नए इतिहास का साक्षी बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर के द्वितीय तल पर अभिजीत मुहूर्त में श्रीराम यंत्र की स्थापना और पूजन करेंगी।

राष्ट्रपति ने पूरे विधि-विधान से श्रीराम यंत्र की स्थापना में भाग लिया।

इस दौरान इस विशेष अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि, सदस्य जगद्गुरु विश्व प्रसन्न तीर्थ और तीन आचार्य उपस्थित रहे।

अयोध्या पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राज्यपपाल आनंदी बेन पटेल व सीएम योगी ने किया। - फोटो : amar ujala

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंच चुकी हैं। जहां उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत हुआ। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह चाकचौबंद नजर आया। उन्होंने जगतगुरू आद्य शंकराचार्य द्वार से रामनगरी में प्रवेश किया।

राम मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले कार्यक्रम में होंगे शामिल

श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रीराम मंदिर के द्वितीय तल के गर्भगृह में श्रीराम यंत्र की स्थापना करेंगी। इस आयोजन के लिए केरल की माता अमृतानंदमई अम्मा जी अपने करीब एक हजार भक्तों के साथ अयोध्या पहुंच चुकी हैं। श्रीराम मंदिर के निर्माण में करीब 6000 लोगों का योगदान रहा है जिनमें से करीब 2000 लोग आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ऐसे लोग जो 1984 से ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं वो भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद सभी रामलला के दर्शन करेंगे और गंतव्य की ओर रवाना हो जाएंगे।

