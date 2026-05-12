स्कूलों-पूजा स्थलों के पास की 717 शराब दुकानें होंगी बंद

चेन्नई । तमिलनाडु में नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने मंगलवार को अधिकारियों को राज्य भर में 717 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया। ये सभी दुकानें पूजा स्थलों, शिक्षण संस्थानों और बस स्टैंडों के 500 मीटर के दायरे में आती हैं।

मुख्यमंत्री ने इन दुकानों को अगले दो हफ्तों के भीतर बंद करने का निर्देश दिया है।



राज्य सरकार के अनुसार, तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) वर्तमान में पूरे तमिलनाडु में शराब की 4,765 दुकानें चलाता है। मुख्यमंत्री के निर्देश मिलने के बाद अधिकारियों ने पूरे राज्य में एक विशेष सर्वे किया। इस जांच का मकसद उन दुकानों की पहचान करना था जो पूजा स्थलों, स्कूलों, कॉलेजों और बस अड्डों के बहुत करीब चल रही थीं।

सर्वे के दौरान अधिकारियों ने पाया कि 276 शराब की दुकानें पूजा स्थलों के पास स्थित हैं। इसके अलावा 186 दुकानें स्कूलों और कॉलेजों के पास मिलीं, जबकि 255 दुकानें बस स्टैंडों के करीब पाई गईं। इस तरह कुल 717 दुकानों को बंद करने के लिए चिन्हित किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य शराब की दुकानों पर सख्त नियंत्रण रखना है। जनता लंबे समय से सार्वजनिक और संवेदनशील जगहों के पास शराब की दुकानों को लेकर चिंता जता रही थी। सरकार के इस फैसले से लोगों की इन शिकायतों का समाधान होगा और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित होगी और अनुशासन बना रहेगा।

मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम ने तमिलनाडु के सीएम विजय को दी बधाई

इस सबके बीच, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने मंगलवार को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को बधाई दी। उन्होंने तमिलनाडु और मलेशिया के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की सराहना की। इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कई वर्षों तक विजय के प्रशंसकों ने उन्हें फिल्मों में तीन घंटे के भीतर भ्रष्ट नेताओं और विलेन को हराते देखा है। अब तमिलनाडु की जनता ने उन्हें पर्दे से कहीं बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।

मलेशियाई प्रधानमंत्री ने विजय को अपना 'दोस्त' बताया। उन्होंने कहा कि 'ओरु विरल पुरत्ची' यानी 'एक उंगली की क्रांति' अब इतिहास रचने के करीब है। इब्राहिम ने कहा कि वह आने वाले वर्षों में मुख्यमंत्री विजय के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। 51 साल के विजय 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) के संस्थापक हैं। उन्होंने रविवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दोनों क्षेत्रों के बीच पीढ़ियों से लोगों का आपसी जुड़ाव रहा है।