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सीर खड्ड पुल से कूदीं 10वीं की दो छात्राएं, एक की मौत; दूसरी लापता

सीर खड्ड पुल से कूदीं 10वीं की दो छात्राएं, एक की मौत; दूसरी लापता

घुमारवीं। सुंदरनगर में परीक्षा देने की बात कहकर शनिवार सुबह घर से निकलीं बरमाणा क्षेत्र की दो नाबालिग लड़कियों ने रविवार शाम घुमारवीं में सीर खड्ड पुल से छलांग लगा दी। इसमें एक नाबालिग (14) की मौत हो गई, दूसरी का तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था। दोनों दसवीं कक्षा की छात्राएं और सहेलियां थी।

लापता नाबालिग (15) प्रवासी परिवार की बेटी है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सीर खड्ड में तलाशी अभियान शुरू करवाया। काफी मशक्कत के बाद एक नाबालिग का शव बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरी की तलाश जारी रही। घटना का पता मलोट गांव के एक व्यक्ति की बेटी की नजर पड़ने पर चला। बताया जा रहा है कि वह अपने पिता के साथ गाड़ी में घुमारवीं से घर लौट रही थी। उसने दोनों नाबालिगों को पुल से छलांग लगाते देखा। पुलिस को सूचना दी। इनमें से एक ननिहाल में रहती थी, जबकि दूसरी उसकी सहेली थी।

शनिवार सुबह वे सुंदरनगर में परीक्षा देने की बात कहकर निकली थीं। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग ने अपने नाना से 200 रुपये भी लिए थे। उनके घर नहीं पहुंचने पर परिजनों की चिंता बढ़ गई। एक नाबालिग के नाना ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि दोनों घुमारवीं में हैं। उन्होंने दो युवकों को भेजा, जिससे दोनों को समझाकर  घर लाया जा सके। युवकों के घुमारवीं पहुंचने से पहले दोनों के पुल से छलांग लगाने की घटना हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि हफ्ता पहले स्कूल से बरोट वैली गए टूअर में ये छात्राएं भी थीं।

दोनों ने सीर खड्ड में क्यों छलांग लगाई फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। 

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