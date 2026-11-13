स्मॉग में लिपटी दिल्ली, एक्यूआई 400 पार

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में को सुबह से स्मॉग में लिपटी नजर आई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सुबह 8 बजे के आंकडों के मुताबिक, 403 एक्यूआई दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सुबह आठ बजे के आंकड़ों के मुताबिक, अलीपुर में 383, आनंद विहार में 418, अशोक विहार 405, आया नगर 433, बदरपुर 405, बवाना 416, चांदनी चौक 480, डीटीयू 443, द्वारका सेक्टर-8 में 366 एक्यूआई दर्ज किया गया।

वही, आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल-3 पर 405, आईटीओ 448, जहांगीरपुरी 432, लोधी रोड 341, मुंडका 435, ओखला फेज-2 में 401, नरेला 369, , नॉर्थ कैंपस 479, पटपड़गंज में 384, पंजाबी बाग 458, रोहिणी 414, विवेक विहार 423 एक्यूआई दर्ज किया गया।

नोएडा के सेक्टर 62 में 400 पार एक्यूआई

सीपीसीबी के सुबह आठ बजे के आंकड़ों के अनुसार, नोएडा के सेक्टर 110 में 317, सेक्टर 116 में 402, सेक्टर 125 में 353, सेक्टर 150 में 337, सेक्टर-1 में 335, सेक्टर 39 में 334, सेक्टर 62 में 474 एक्यूआई दर्ज किया गया।

गाजियाबाद में एक्यूआई

सीपीसीबी के सुबह आठ बजे के आंकड़ों के अनुसार, गोविंदपुरम में 253, इंदिरापुरम में 432, लोनी में 385 , संजय नगर में 391, वसुंधरा में 405 और वेव सिटी में 396 एक्यूआई दर्ज किया गया।