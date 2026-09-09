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दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव राकेश मेहता ने दी जान, पंखे से लटका मिला शव

दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव राकेश मेहता ने दी जान, पंखे से लटका मिला शव

नई दिल्ली । दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में मुख्य सचिव रहे राकेश मेहता ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। अधिकारियों ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि 74 वर्षीय मेहता का शव नोएडा के सेक्टर 82 स्थित उनके आवास पर पंखे से लटका हुआ मिला।


सुसाइड नोट बरामद
नोएडा पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें इस आत्मघाती कदम के पीछे मानसिक और स्वास्थ्य समस्याओं का जिक्र किया गया है। राकेश मेहता 1975 बैच के आईएएस अधिकारी थे।


मुख्य सचिव का कार्यकाल
उन्होंने 2007 में दिल्ली के मुख्य सचिव का पद संभाला था और तीन साल से अधिक समय तक इस पद पर रहने के बाद नवंबर 2010 में सेवानिवृत्त (रिटायर) हुए थे। 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स (राष्ट्रमंडल खेल) का आयोजन उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। शहर में परिवहन, बिजली और नागरिक बुनियादी ढांचे (सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर) की कई प्रमुख परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का श्रेय उन्हें दिया जाता है।

अन्य जिम्मेदारियां
मुख्य सचिव बनने से पहले वे दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त (कमिश्नर) के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके थे।

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