टूरिस्ट बस ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, तीन की मौत; 20 घायल

मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बड़ा हादसा हुआ है। टूरिस्ट बस ने ऑटो रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में तीन यात्रियों की मौत हो गई, जबकि नौ लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लकर जांच शुरू कर दी है।



जानकारी के अनुसार, विंध्याचल थाने के खम्हरिया दमुआन गांव के सामने रविवार की सुबह मिर्जापुर की ओर से प्रयागराज जा रही टूरिस्ट बस ने मालवाहक ऑटो रिक्शा में टक्कर मार दी। घटना में तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। 10 घायलों को सर्रोई स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, यहां से सभी को मिर्जापुर ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। एक बच्चे की हालत गंभीर बनी है।



बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा में सवार सभी लोग कड़े मानिक से विंध्याचल दर्शन करने जा रहे थे। प्रयगराज के सराय मेमराज के रहने वाले कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के साथ कौशाम्बी के कड़े मानिक धाम में दर्शन करने के बाद विंध्याचल दर्शन करने आ रहे थे।



15 लोग मालवाहक ऑटो रिक्शा में सवार थे। सुबह पांच बजे के करीब खम्हरिया दमुआन गांव के सामने मिर्जापुर की तरफ से जा रही टूरिस्ट बस ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़ गए।

Big Road Accident In Mirzapur Tourist bus collides with auto rickshaw Many killed

वाहन को काटकर निकाली गईं लाशें और घायल लोग। - फोटो : अमर उजाला

घटना में चालक कल्लू चौहान पुत्र स्व श्रीनाथ (60), फोटो देवी पत्नी राधेश्याम (52), रेशमा पत्नी मुलायम (28) की मौके पर मौत हो गई। हादसे का शिकार सभी लोग थानापुर थाना सराय मेमराज, प्रयागराज के हैं। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सर्रोई स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, यहां से ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है।

ये हुए घायल

घायलों में प्रिंश डेढ़ वर्ष, हिमांशु (5), मुलायम (40), सुनीता (35), नीतेश (4), मारकण्डेय (40), सोना (35), आदित्य (11), गोलू (12), मंतारा (55), पंचम (18), राधेश्याम (55), जय बहादुर (5), प्रेमा (25), बबुल्ले (32), आशा देवी (48), कविता (18), विजय बहादुर (35), सोमारी (30), कुंदन (8), घायल हो गए।

सूचना पर पहुंची विंध्याचल, जिगना, गैपुरा पुलिस ने ऑटो मे फंसे लोगों को जेसीबी व कटर ने कटवा कर बाहर निकलवाते हुए एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर सर्रोई में डॉ. समित ने कल्लू (60), फोटो (52), रेशमा (28) को मृत घोषित करते हुए अन्य घायलों को मण्डलीय अस्पताल भिजवाया।