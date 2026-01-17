डिवाइडर से टकराई बाइक, सड़क हादसे में मां-बेटे की मौत

नई दिल्ली। सराय काले खां बस अड्डे के नजदीक शांति देवी (60) और राहुल सिंह (30) बुलेट पर फरीदाबाद से उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार जा रहे थे। जैसे ही राहुल बस अड्डा पार करने के बाद आईपी पार्क के पास पहुंचा बाइक का संतुलन बिगड़ गया और डिवाइडर से टकरा गई।

हादसे में मां-बेटे बुरी तरह जख्मी हो गए और उनकी मौत हो गई।



पुलिस ने दोनों को एलएनजेपी अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंपे जाएंगे। सनलाइट काॅलोनी थाना पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।



पुलिस के मुताबिक, शांति देवी और राहुल परिवार के साथ डबुआ कालोनी, एनआईटी, फरीदाबाद में रहते थे। शांति के परिवार में पति वीरपाल सिंह व अन्य सदस्य हैं। राहुल बीटेक इंजीनियर थे। कुछ दिनों से मामा के बेटे की तबीयत खराब चल रही थी। रविवार को छुट्टी होने से राहुल मां को लेकर मामा के घर सोनिया विहार जा रहे थे। सुबह करीब 9:30 बजे दोनों आउटर रिंग रोड, आईपी पार्क गेट नंबर-4 के पास पहुंचे। इस बीच बाइक डिवाइडर से टकराई और दोनों जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। दोनों ने हेलमेट लगा रखे थे।

आरटीवी ने बाइक सवार तीन लोगों को मारी टक्कर, बच्चे की मौत

न्यू उस्मानपुर में रविवार शाम आरटीवी ने बाइक सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एडविक (6) की मौत हो गई। एडविक के पिता मनीष मिश्रा और दादा हरिभान दत्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरटीवी चालक की तलाश कर रही है।

एडविक परिवार के साथ गली नंबर-6, ब्रह्मपुरी में रहता था। परिवार में पिता, मां, दादा और अन्य हैं। रविवार को मनीष पिता व बेटे एडविक को लेकर किसी काम से निकले थे। लौटते समय पुश्ते के पास बाइक में आरटीवी ने टक्कर मार दी।