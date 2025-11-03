बुराड़ी विधानसभा आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल

बुराड़ी विधानसभा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा जब उसके कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता कांग्रेस का दामन थाम लिया।

आज बुराड़ी विधानसभा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष विनोद कुमार, झड़ौदा वार्ड नंबर 10 के अध्यक्ष संजीव यादव, करावलनगर जिला ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष बब्लू मौर्या, वार्ड नंबर 10 के कोषाध्यक्ष दास बक्शी विनय, वरिष्ठ कार्यकर्ता सपन शाह, पूर्वांचल मोर्चा के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार, पंकज कुमार प्रधान, बृजेश यादव, अंकुश यादव, मो. रहीस खान, रामफल दलाल, राकेश कुमार, योगेश कुमार और मानव चौधरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की।

यह शामिलीकरण दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पूर्व प्रत्याशी मंगेश त्यागी, और प्रदेश प्रवक्ता नरेन्द्र सोनी की मौजूदगी में हुआ।

कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में भारी अंतर है। बुराड़ी की हालत बेहद खराब है — न सड़कों की मरम्मत हो रही है, न स्वच्छ पानी की व्यवस्था है। धूल भरी आंधी से पूरा इलाका प्रदूषण से भर चुका है। निगम पार्षदों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप के बावजूद कोई दवाई का छिड़काव नहीं हो रहा।

नव–शामिल कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब वे कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बुराड़ी की जनता के हक़ की लड़ाई लड़ेंगे।