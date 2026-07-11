पीएम मोदी के स्वागत में दिखी न्यूजीलैंड की अनोखी संस्कृति, पोविरी परंपरा से मिला सम्मान

ऑकलैंड । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। इस बीच न्यूजीलैंड की समृद्ध स्वदेशी विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शनिवार (स्थानीय समय) को ऑकलैंड के गवर्नमेंट हाउस में पारंपरिक माओरी पोविरी समारोह के साथ स्वागत किया गया।

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा,’प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक रूप से हार्दिक स्वागत किया गया। उन्हें न्यूजीलैंड की समृद्ध स्वदेशी विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाते हुए पारंपरिक माओरी पोविरी से सम्मानित किया गया।

शनिवार को क्या कार्यक्रम है?

औपचारिक स्वागत समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी और उनके न्यूजीलैंड के समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री प्रमुख व्यापार जगत और खेल जगत की हस्तियों से बातचीत करने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मजबूत जन-संबंधों को दर्शाते हुए, प्रधानमंत्री भारतीय प्रवासी भारतीयों की एक विशाल सभा को भी संबोधित करेंगे।

पीएम ने ए्क्स पर क्या बताया?

शुक्रवार को ऑकलैंड पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्रा को ऐतिहासिक बताया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने हवाई अड्डे पर स्वागत के लिए प्रधानमंत्री लक्सन को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही इस बात पर प्रकाश डाला कि चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा है।

उन्होंने लिखा, 'कुछ देर पहले ऑकलैंड पहुंचा। हवाई अड्डे पर स्वागत के लिए प्रधानमंत्री लक्सन का आभारी हूं। यह यात्रा ऐतिहासिक है, क्योंकि चार दशकों में यह न्यूजीलैंड की पहली प्रधानमंत्री यात्रा है।' प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को ऑकलैंड पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनसे गले मिले। यह यात्रा प्रधानमंत्री लक्सन के निमंत्रण पर हो रही है।

मुक्त व्यापार समझौता कब हुआ?

इस साल अप्रैल में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद इस यात्रा से व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को और गति मिलने की उम्मीद है। इससे पहले, प्रधानमंत्री लक्सन की भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान, दोनों नेताओं ने 17 मार्च, 2025 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की थी।