पूनम पांडे और पायल रोहातगी पहली बार आईं साथ नजर, मैचिंग आउटफिट में दिखाया स्वैग

नई दिल्ली । कंगना रनौत होस्टेड रियलिटी शो 'लॉकअप' के पहले सीजन की ट्रॉफी भले ही मुनव्वर फारुकी ने जीती लेकिन दिल पायल रोहातगी जीत ले गईं। पायल रोहातगी इस कॉम्पटीशन की फर्स्ट रनर अप रहीं और ओटीटी स्पेस में उन्होंने अपनी एक अलग जगह कायम की है। इस कैप्टिव रियलिटी शो से निकलने के बाद सभी कंटेस्टेंट अपनी जिंदगियों में वापस लौट गए हैं।

पूनम पांडे और पायल रोहातगी की दोस्ती

पूनप पांडे भी 'लॉकअप' सीजन 1 का हिस्सा रही थीं और उन्होंने शो में कई खुलासे किए। शो के दौरान पायल रोहातगी और पूनम पांडे के बीच कमाल की कैमिस्ट्री देखने को मिली। दोनों की दोस्ती काफी कम वक्त में अच्छी हो गई थी और अब शो के खत्म होने के बाद भी दोनों का ये दोस्ताना देखने को मिल रहा है। पूनम पांडे और पायल रोहातगी हाल ही में मुंबई में एक रेस्त्रां के बाहर साथ में नजर आईं।

मैचिंग आउटफिट में नजर आईं दोनों सहेलियां

पायल रोहातगी और पूनम पांडे दोनों ही मैचिंग आउटफिट में थे। दोनों ने ब्लैक आउटफिट कैरी किया था। पूनम पांडे काफी गर्मजोशी के साथ पायल रोहातगी से मिलीं और फिर बाद में विदा लेते वक्त उन्होंने अपने अंदाज में कहा, 'My dear sister is here.' दोनों का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। फैंस को शो के बाद फिर एक बार पायल और पूनम की जोड़ी देखने को मिली।

शो में ऐसी थी पूनम पांडे और पायल की स्ट्रैटजी

बता दें कि पायल रोहातगी और पूनम पांडे ने ये खास दिन साथ में बिताने का फैसला किया था। फोटोग्राफर्स के लिए पोज देने के बाद पायल और पूनम साथ में रेस्त्रां के भीतर चली गईं। बात करें रियलिटी शो लॉकअप की तो पायल लगातार जहां पूनम से सोलो गेम खेलने की बात कहतीं नजर आईं वहीं पूनम मुनव्वर फारुकी और अंजली के साथ मिलकर आगे बढ़ रही थीं।