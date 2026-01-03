जन सांस्कृतिक मंच की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आयोजन 4 जनवरी को

मथुरा के बुद्धिजीवीयों, साहित्यकारों एवं रंग कर्मियों की संस्था जन सांस्कृतिक मंच, 4 जनवरी 2026 दिन रविवार को दोपहर 2:30 बजे से गोविंद नगर स्थित होटल मनभावन में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती स्थापना दिवस मनाएगी। कार्यक्रम में मथुरा में स्थित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है।

इस अवसर पर वृद्ध हो चुके संस्थापक सदस्य जो मथुरा से बाहर है वह भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में संस्था द्वारा दिवंगत सदस्यों को याद कर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी तथा उनके परिवारीजनों को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया जाएगा।

जन सांस्कृतिक मंच की कोर कमेटी के सदस्य रवि प्रकाश भारद्वाज जी ने जानकारी दी है कि विगत 50 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को संजोते हुए एक फोल्डर का विमोचन किया जाएगा जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में सम्मानित पदों पर स्थापित मंच के सदस्यों की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक यात्रा के अनुभव होंगे तथा इसी के साथ-साथ आगामी वर्षभर के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी प्रस्तावित की जाएगी। नई कार्यकारिणी के लिए नए अध्यक्ष और सचिव का चुनाव होगा तथा संगीतमय कार्यक्रम के साथ समापन होगा।