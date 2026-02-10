कारोबारी और कर्मचारी को गोली मारकर 80 लाख की लूट

नई दिल्ली । उत्तर पूर्वी जिले के शास्त्री नगर इलाके में बदमाशों ने गोली मारकर मनी ट्रांसफर कारोबारी व उसके कर्मचारी से 80 लाख रुपये लूट लिए। हाथ पर गोली लगने से कर्मचारी अकील घायल हो गया, जबकि कारोबारी शाहिद की जान बच गई। घायल अकील का जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में इलाज चल रहा है। कारोबारी शाहिद की शिकायत पर शास्त्री पार्क थाना ने लूट, हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में केस किया है।



जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि सोमवार दोपहर 3.30 बजे शास्त्री पार्क थाना पुलिस को लूट की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को मनी ट्रांसफर कारोबारी और उसके कर्मचारी ने बताया कि वह कंपनी के रुपये लेकर जा रहे थे, तभी बाइक सवार तीन बदमाशों ने पिस्टल के बल पर उनकी स्कूटी रोक ली। विरोध पर हमलावरों ने गोली चला दी और बैग लेकर मौके से भाग गए। पुलिस ने घायल कर्मचारी अकील को पास के अस्पताल में लेकर गई।

जांच में पता चला कि शाहिद न्यू उस्मानपुर तीसरे पुश्ते पर मनी ट्रांसफर का काम करता है। उनके साथ अकील भी काम करता है। शाहिद ने पुलिस को बताया कि वह करीब 80 लाख रुपये बैग में रखकर स्कूटी से अपने कर्मचारी अकील के साथ सदर बाजार जा रहे थे। जहां से उन्हें रकम लेकर गुरुग्राम जाना था। उस्मानपुर से दिल्ली सहारनपुर हाइवे होते हुए वह शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर पहुंचे, तभी अपाचे बाइक पर हेलमेट लगाए तीन बदमाश आए और ओवरटेक करके उनकी स्कूटी रोक ली। एक बदमाश ने उनपर पिस्टल तान दी और रकम से भरा बैग मांगने लगे। विरोध करने पर बदमाश ने करीब चार गोली चलाई।