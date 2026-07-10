शादी की यादों में डूबीं सानिया

भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की पत्नी सानिया चंदोक ने शादी के बाद सोशल मीडिया पर गुरुवार को अपनी कुछ नई तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में अर्जुन और सानिया पारंपरिक परिधानों में नजर आ रहे हैं। दोनों कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज देते दिखाई दे रहे हैं और उनकी केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है।

अर्जुन की दुल्हन का खास कैप्शन

सानिया ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'इंस्टाग्राम पर आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन ये मेरी कुछ पसंदीदा यादें हैं।' पोस्ट सामने आते ही फैंस और सेलेब्रिटीज ने कमेंट सेक्शन में नवविवाहित जोड़े को प्यार और शुभकामनाएं दीं।

कब हुई थी दोनों की शादी?

अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंदोक ने पांच मार्च को सात फेरे लिए थे। शादी के समारोह में खेल जगत और बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुई थीं। शादी के बाद अर्जुन और सानिया ने मीडिया के सामने आकर तस्वीरें भी खिंचवाई थीं। इस दौरान सचिन तेंदुलकर, अंजलि तेंदुलकर और सारा तेंदुलकर भी परिवार के साथ नजर आए थे।

शादी से पहले मुंबई में मेहंदी और संगीत जैसी रस्मों का आयोजन हुआ था, जिसमें कई पूर्व और मौजूदा क्रिकेटरों ने भी शिरकत की थी। अर्जुन और सानिया ने अगस्त 2025 में एक निजी समारोह में सगाई की थी, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे।

घरेलू क्रिकेट में बना चुके हैं पहचान

अर्जुन तेंदुलकर घरेलू क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। मुंबई से करियर की शुरुआत करने के बाद वह गोवा के लिए खेल रहे हैं और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर के रूप में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। उन्होंने 2022 में रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर शतक लगाकर अपने पिता सचिन तेंदुलकर की उपलब्धि दोहराई थी। आईपीएल में मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहने के बाद अब वह लखनऊ सुपर जाएंट्स की टीम से जुड़े हैं।

कौन हैं सानिया चंदोक?

सानिया चंदोक मुंबई की एक उद्यमी हैं। वह एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति रवि घई की पोती हैं। सानिया ने पेट-केयर और एनिमल वेलफेयर के क्षेत्र में अपना करियर बनाया है। वह वेटेरिनरी टेक्नीशियन होने के साथ-साथ एक सफल उद्यमी भी हैं।

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