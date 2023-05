दूसरी के साथ रहने के लिए की पहली पत्नी की हत्या, घर में खुदवाई कब्र

उन्नाव । उन्नाव जिले के इंद्रानगर मोहल्ले में फौजी ने पहली पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को घर में ही दफना दिया। वारदात के बाद दूसरी पत्नी और बच्चों को लेकर ग्वालियर भाग गया। मृतका के भांजे की पत्नी ने 16 मई को कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसी दौरान ग्वालियर रेजीमेंट से सेना के अधिकारियों ने पुलिस को फोन कर हत्या की जानकारी दी।

पुलिस आरोपी को ग्वालियर से लेकर आई और गुरुवार को गड्ढा खोदकर शव निकलवाया। आरोपी से हत्या की वजह को लेकर पूछताछ चल रही है।

बीघापुर कोतवाली क्षेत्र के गांव धौलपुर निवासी रामलखन सिंह सेना में नायक के पद पर तैनात है। वर्तमान में तैनाती ग्वालियर रेजीमेंट में है। उसका इंद्रानगर में भी मकान है। यहां पहली पत्नी संतोष कुमारी (48) रहती हैं। राम लखन एक से 14 मई तक की छुट्टी लेकर घर आया था।

संतोष की गला दबाकर कर दी हत्या

उसके साथ दूसरी पत्नी व तीन बच्चे भी आए थे। 11 मई की रात रामलखन का संतोष से विवाद हुआ था। 12 मई की रात रामलखन ने संतोष की गला दबाकर हत्या कर दी और अगले दिन फरार हो गया था। 17 मई को देर शाम ग्वालियर रेजीमेंट से पुलिस को सूचना दी गई।

शव को घर में दफनाने की बात कबूली

रामलखन ने पत्नी की हत्या किए जाने और शव को घर में दफनाने की बात कबूली है। पुलिस बुधवार देर रात हत्यारोपी को ग्वालियर से लेकर आई। गुरुवार सुबह रामलखन की निशानदेही पर घर में बना गड्ढा दोबारा खुदवाया गया। करीब पांच फिट की गहराई में संतोष का शव मिला।



सीवर टैंक बनवाने की बात कहकर खुदवाया गड्ढा

वारदात के अगले दिन 13 मई को सुबह चार मजदूरों को लाकर सीवर टैंक बनवाने की बात कहकर घर के आंगन में करीब पांच फिट गहरा गड्ढा खोदवाया। उसी रात पत्नी के शव को गड्ढे में डालकर मिट्टी से बंद कर दिया। 14 मई को सुबह घर में ताला बंद कर दूसरी पत्नी वंदना और तीन बच्चों को लेकर फरार हो गया।

घर पर लगा था ताला, पालतू कुत्ता भी मृत पड़ा था

कोतवाली क्षेत्र के गदनखेड़ा में रहने वाली मृतका के भांजे शैलेंद्र की पत्नी आशा चौहान 16 मई की सुबह संतोष के घर पहुंची तो गेट पर बाहर से ताला लगा था। उसका पालतू कुत्ता भी मृत पड़ा था। शक होने पर आशा ने कोतवाली में संतोष कुमारी की गुमशुदगी दर्ज कराई।

पहले गुमराह किया, सख्ती पर उगला हत्या का राज

मामी के रहस्यमय हालात में लापता होने से परेशान भांजे की पत्नी ने पुलिस को सूचना देकर गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने फौजी का नंबर लेकर बात की, तो वह पत्नी के बारे में कोई जानकारी न होने की बात कहकर गुमराह करता रहा। कोतवाली प्रभारी ने रेजीमेंट के कर्नल से बात करके घटना की जानकारी दी।

सनकी पति की पिटाई से बहरी हो गई थी संतोष

संतान न होने को लेकर फौजी पत्नी को दोषी मानता था। वह शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट करता था। भांजी की पत्नी के अनुसार रामलखन अक्सर उसके कान पर मारता था। इससे वह दोनों कान से बहरी हो गई थी। आशा चौहान के मुताबिक संतोष कुमारी की शादी करीब 35 साल पहले हुई थी, लेकिन संतान नहीं थी।

परिजन नहीं आए, पड़ोसी करेंगे अंतिम संस्कार

संतोष कुमारी का मायका मध्यप्रदेश के सतना में है। परिवार में माता-पिता की मौत होने के साथ भाई न होने से वह हमेशा इसका नुकसान उठाती थी। जब भी उसे कोई समस्या होती थी, तो वह भांजी बहू आशा चौहान और मकान मालिकन सीमा गुप्ता को ही बताती थी। उसकी हत्या के बाद हत्यारोपी पति रामलखन के परिवार से कोई नहीं आया।

दूसरी पत्नी के लिए बनवाया था मकान

मृतका की भांजी बहू आशा चौहान ने बताया कि 10 साल पहले मामा रामलखन ने दूसरी शादी बाराबंकी जिले के गांव आंगनपुर निवासी वंदना सिंह से कर ली। उसे अपने साथ रखने लगा। दूसरी शादी के बाद उसे आदित्य, आस्था और निष्ठा तीन बच्चे भी हुए। दूसरी पत्नी और बच्चों के लिए इसी साल इंद्रानगर में मकान बनवाया था।

Army Jawan killed the first wife to live with the second, dug grave in the house, told people there is a sewer10 of 10

11 मई को दोनों के बीच हुआ था विवाद, फाड़ दिए थे आपातकालीन नंबर

संतोष कुमारी गदनखेड़ा निवासी सीमा गुप्ता के यहां किराये के मकान में रहती थी। वहां छोड़ते समय सीमा ने उसे कागज में अपने नंबर के साथ आपातकालीन नंबर भी लिखकर दिए थे। संतोष ने मकान मालकिन का नंबर डायल पर डाल रखा था। 11 मई को पति से विवाद के बाद उसने सीमा को फोन मिलाया था और पूरी बात बताई थी।