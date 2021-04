आवश्यक चीजों की आपूर्ति पर नजर रखेगा केंद्र, निगरानी के लिए बनाया कंट्रोल रूम

नई दिल्ली | उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कोविड-19 महामारी के इस दौर में आवश्यक चीजों के आंतरिक व्यापार, विनिर्माण, आपूर्ति और पहुंचाने की सुविधाओं पर निगाह रखने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित कर रहा है।

विभाग ने शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि जो कंपनियां माल के परिवहन और वितरण या संसाधनों की व्यवस्था करने में कठिनाई का सामना कर रही हैं, वे नियंत्रण कक्ष के नंबर-(011) 23062383, 23062975 पर अधिकारियों से संपर्क कर सकती है। वे अपनी समस्या ईमेल- डीपीआईआईटी-कंट्रोलरूम एट गॉव डॉट इन (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..) पर भी लिख सकती है।

यह सुविधा विनिर्माण , परिवहन, वितरण , थोक या ई-वाणिज्य किसी भी प्रकार का काम करने वाली कंपनियों के लिए खुली है। उपरोक्त टेलीफोन नंबर सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक काम करेंगे। नियंत्रण कक्ष को मिली शिकायत को संबंधित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के समक्ष उठाया जाएगा।

विभाग जरूरी चीजों की ढुलाई और आपूर्ति तथा विनिर्माण की स्थति पर निगह रखेगा ताकि वायरस का संक्रमण रोकने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासऩ द्वारा लागू पाबंदियों की वजह से जरूरी चीजों के विनिर्माण और वितरण तथा आपूर्ति की समस्या न खड़ी हो।