लंदन में सलून पहुंच प्रियंका चोपड़ा ने तोड़ा कोरोना प्रोटोकॉल

लंदन | ब्रिटेन में रह रहीं प्रियंका चोपड़ा बुधवार को लंदन में एक सलून पर पहुंची थीं। एक्ट्रेस के सलून विजिट करने को लंदन प्रशासन ने कोरोना का उल्लंघन माना है।

पुलिस ने मौखिक रूप से चेतावनी दी है और कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में बताया है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल की वेबसाइट के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा अपनी मधु चोपड़ा के साथ सलून गई थीं। उनके साथ सिलेब्रिटी स्टाइलिस्ट जोश वुड भी मौजूद थे। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस भी सलून पहुंच गई और मालिक को मौखिक रूप से कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में बताया। हालांकि कोई फाइन नहीं लगाया गया है।



ब्रिटेन में फिलहाल पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है और फरवरी के मध्य तक ऐसी स्थिति रहने वाली हैं। इस बीच सलून और स्पा को भी खोलने की अनुमति नहीं है। ऐसे में प्रियंका चोपड़ा का सलून विजिट करना और सलून मालिक का उसे खोलना दोनों ही कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन के चलते ब्रिटेन में लॉकडाउन को एक बार फिर से लागू करने का फैसला लिया गया है। यहां तक कि इसके चलते ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने रिपब्लिक डे के मौके पर भारत आने से भी इनकार किया है।



रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रोपोलिटन पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, 'पुलिस को बुधवार को 17:40 पर यह जानकारी मिली थी कि लैंसडाउन म्यूज में कोरोना के नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसके बाद पुलिस ने सलून के मालिक को मौखिक रूप से चेतावनी दी है और बताया है कि कोरोना के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। हालांकि उन पर किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगाई गई है।' प्रियंका चोपड़ा फिलहाल अपने पति निक जोनास के साथ लंदन में ही हैं। दरअसल वह अपनी आने वाली फिल्म Text For You की शूटिंग के लिए लंदन में थीं। इसी दौरान लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। ऐसे में वह भी लंदन में ही फंस गई हैं।



फिल्म की शूटिंग इस महीने के अंत तक समाप्त हो जानी है। प्रोडक्शन टीम सभी मेंबर्स के अमेरिका वापसी की तैयारी कर रही है। Text For You फिल्म का डायरेक्शन जिम स्टाउस कर रहे हैं। यह फिल्म एक युवा महिला पर आधारित है, जिसके मंगेतर की कार एक्सिडेंट में मौत हो गई है। इसके बाद भी उसे अपने मंगेतर के पुराने फोन नंबर से दो साल तक रोमांटिक मेसेज आते रहते हैं। इसके बाद जब वह फोन नंबर के नए मालिक से मिलती है तो उससे उसकी बॉन्डिंग हो जाती है।