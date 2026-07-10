सहपाठी ने की नाबालिग की हत्या

रतिया। रतिया क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बादलगढ़ में शुक्रवार देर शाम एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सरकारी स्कूल में साथ पढ़ने वाले नौवीं कक्षा के दो छात्रों के बीच हुआ मामूली विवाद इस कदर बढ़ गया कि एक नाबालिग ने अपने ही 14 वर्षीय सहपाठी अरमान की कैंची घोपकर हत्या कर दी।

पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर आरोपी नाबालिग के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव निवासी अरमान और नवनीत दोनों सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा के छात्र थे। शुक्रवार को स्कूल के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे को शाम को गांव के मुख्य चौक पर देख लेने की धमकी दी।

धमकी के मुताबिक, देर शाम दोनों किशोर गांव के चौक पर पहुंच गए। बातचीत के दौरान दोनों के बीच बहस बढ़ गई और वे आपस में हाथापाई करने लगे। बताया जा रहा है कि नवनीत के पिता इसी चौक में आरएमपी डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। हाथापाई के दौरान गुस्से में आकर नवनीत अपने पिता की दुकान के अंदर गया और वहां रखी कैंची उठाकर अरमान की छाती में घोंप दी। कैंची लगने से अरमान गंभीर रूप से घायल हो गया। आस-पास के लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया और तुरंत अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।



घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रतिया के सरकारी अस्पताल के शवगृह (मोर्चरी) में भिजवा दिया है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों बच्चे आपस में पड़ोसी थे।