हिमकोटी मार्ग पर बैटरी कार सेवा बंद, मलबा हटाने का काम जारी

कटड़ा। श्री माता वैष्णो देवी भवन जाने वाले हिमकोटी मार्ग पर भूस्खलन (लैंडस्लाइड) होने की वजह से ट्रैक को श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एहतियातन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। फिलहाल बैटरी कार सेवा रोक दी गई है।

श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, भूस्खलन के तुरंत बाद ट्रैक पर गिरे मलबे और पत्थरों को हटाने का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है। मशीनों और कर्मचारियों की मदद से रास्ते को जल्द से जल्द साफ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बोर्ड प्रशासन का कहना है कि मलबा पूरी तरह हटने और मौसम सामान्य होने के बाद सुरक्षा जांच की जाएगी, जिसके बाद ही इस मार्ग को दोबारा खोला जाएगा।

प्रशासन ने यात्रा पर आए श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और भवन तक जाने के लिए पारंपरिक व अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। श्राइन बोर्ड लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे आगे बढ़ने से पहले मार्ग की ताजा स्थिति की जानकारी जरूर ले लें।