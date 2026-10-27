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राजधानी की सभी जिला अदालतों में आज हड़ताल

राजधानी की सभी जिला अदालतों में आज हड़ताल

दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी जिला अदालतें 27 अक्तूबर 2026 को बंद रहेंगी। वकीलों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल के कारण उस दिन अदालती कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा। दिल्ली की जिला अदालतों के वकीलों ने यह हड़ताल घोषित की है।

यह निर्णय शाहदरा में एक वकील के साथ कथित तौर पर हुई मारपीट की घटना के बाद लिया गया है। वकीलों ने इस घटना के विरोध में अपना कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने दिल्ली पुलिस के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए यह एक दिवसीय हड़ताल बुलाई है। यह हड़ताल 27 अक्तूबर 2026 को पूरे दिन जारी रहेगी, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित होंगे।

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