पीएम मोदी आज करेंगे कॉन्क्लेव का शुभारंभ

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार यानी आज शाम 5:30 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे सम्मेलन में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे।

27 से 29 अक्तूबर तक चलने वाले इस तीन दिवसीय कॉन्क्लेव में प्रमुख वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, नीति-निर्माता, उद्योग जगत के दिग्गज, स्टार्टअप और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ एक साथ आएंगे। वे उभरती हुई तकनीकों तथा भारत की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़ी प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे।

कॉन्क्लेव में किन विषयों पर होगी चर्चा?

इस दौरान 12 अलग-अलग विषयों पर विचार-विमर्श होगा, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैटेरियल्स, विनिर्माण, हेल्थकेयर, ऊर्जा, जलवायु और महासागर विज्ञान शामिल हैं। चर्चा का मुख्य केंद्र अनुसंधान की प्राथमिकताएं, राष्ट्रीय क्षमताएं और वैज्ञानिक प्रगति को व्यावहारिक उपयोग में लाना होगा।

इस कॉन्क्लेव में तकनीक और नवाचार की एक बड़ी प्रदर्शनी भी होगी, जिसमें देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों और उभरती हुई तकनीकों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें लगभग 150 डीप-टेक स्टार्टअप के स्टॉल होंगे, जो तकनीकी विकास और विभिन्न क्षेत्रों में उनके संभावित उपयोगों को सामने लाएंगे।

एक मंच पर आएंगे कई क्षेत्रों के प्रतिभागी

वैज्ञानिक विकास और उनके व्यावहारिक उपयोगों के बारे में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए, इस कॉन्क्लेव में थीम-आधारित वीडियो, तकनीकी प्रदर्शन, वृत्तचित्र, सूचना कियोस्क और ऑगमेंटेड तथा वर्चुअल रियलिटी के अनुभव शामिल किए जाएंगे।

ग्लोबल कनेक्ट नेटवर्किंग इवेंट नाम से की गई एक नई पहल के तहत भारत और विदेशों के शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग जगत से 300 से अधिक आमंत्रित प्रतिभागी एक साथ आएंगे। यह मंच अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान साझेदारियों, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग तथा नवाचारों को प्रयोगशालाओं से बाजार तक पहुंचाने के मार्गों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा।