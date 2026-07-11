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दिल्ली में बंद होगी पिंक टिकट, बस में होगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड ही मान्य

दिल्ली में बंद होगी पिंक टिकट, बस में होगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड ही मान्य

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में 31 जुलाई के बाद पिंक टिकट योजना बंद हो जाएगी। 1 अगस्त से महिलाएं केवल पिंक सहेली एनसीएमसी कार्ड के माध्यम से ही डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। दिल्ली सरकार के अनुसार, दिल्ली में अब तक 15 लाख पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनाए जा चुके हैं।


कार्ड बनाने की प्रक्रिया 1 अगस्त के बाद भी विभिन्न केंद्रों पर जारी रहेगी। मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने 31 जुलाई से पिंक टिकट जारी करना बंद करने का निर्णय लिया है। 31 जुलाई के बाद पिंक सहेली कार्ड का उपयोग किया जाएगा।


यह कदम दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पिंक टिकट महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करते थे। अब यही सुविधा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के माध्यम से मिलेगी। इससे यात्रा प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और कुशल बनेगी। सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र महिलाओं तक यह स्मार्ट कार्ड पहुंचे।

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