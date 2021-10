त्यौहारों पर मिलावट को रोकने के लिए सरकार ने बनाई टास्क फोर्स

नई दिल्ली । त्यौहारों के मौसम में मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स दिल्लीभर से मिलने वाली शिकायतों के अलावा अन्य खाद्य पदार्थों की औचक जांच करेगी। जिससे मिठाईयों के बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए मिलावटी खोवा, दूध के उत्पाद बाजार में ना पहुंचे और लोगों की सेहत ठीक रहे।

खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से इसके लिए एक नंबर 1800113921 नंबर भी जारी किया गया है जिसपर आम लोग फोन करके मिलावटी खाद्य पदार्थों की शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. पर मेल करके भी अपनी शिकायत पहुंचा सकते है। टीम विशेष अभियान चलाकर भी कार्रवाई करेगी। टास्क फोर्स का मुख्य निगरानी खोवा, दूध, पनीर, घी और तेल पर नजर रहेगी। साथ ही इससे बनने वाले सामानों पर भी टीम औचक निरीक्षण करके जांच करेगी।

त्यौहारों पर समय पर खुले राशन की दुकानें: इमरान हुसैन

दिल्ली में त्यौहारों को देखते हुए खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने राशन वितरण की दुकानें समय पर खोलकर राशन वितरण की निर्देश जारी किया है। बृहस्पतिवार को त्यौहारों को देखते हुए राशन वितरण को लेकर की गई समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाएं कि एफसीआई के गोदामों से समय पर राशन दुकानों पर पहुंचे।

उन्होंने सभी 70 सर्कल में मौजूद दुकानों पर निगरानी बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राशन कार्डधारकों को समय पर राशन मिले। उन्होंने अधिकारियों को बैठक में शिकायतों के लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटारा करने का भी निर्देश दिया है।