IGI एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, अलकायदा के नाम से पुलिस को मिला मेल

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस को बम की धमकी वाले ईमेल के बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईमेल में आतंकवादी संगठन अल कायदा द्वारा हवाई अड्डे पर हमला करने की योजना के बारे में चेतावनी दी गई है।



आईजीआई हवाई अड्डे के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जांच के बाद खतरे को "गैर-विशिष्ट" पाया गया और बम धमकी आकलन समिति (बीटीएसी) को हवाई अड्डे से टरमिनेट कर दिया गया। बयान में कहा गया, "हालांकि, अतिरिक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है और आईजीआई हवाईअड्डे पर सभी सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं।"

ये धमकी भरा ईमेल This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. से आया था। इस ईमेल के सब्जेक्ट में लिखा था, "अलकायदा सरगना की ओर से IGI एयरपोर्ट पर बम ब्लास्ट की साजिश।" इस ईमेल में लिखा है, करनबीर सूरी उर्फ मोहम्मद जलाल और उसकी पत्नी शैली शारदा उर्फ हसीना रविवार को सिंगापुर से भारत आ रहे हैं और वो एयरपोर्ट पर अगले एक से तीन दिन में बम रखने की साजिश रच रहे हैं। धमकी भरा मेल मिलने के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। एयरपोर्ट के सभी टर्मिनल पर एंटी-सबोटाज चेकिंग भी शुरू कर दी गई है। आने-जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है और लगातार पेट्रोलिंग भी हो रही है।



बता दें कि पहले भी ऐसे ही तरह की धमकी भरे मेल आ चुके हैं। पुलिस के मुताबिक, इसी साल 21 मार्च को भी एक ऐसा ही मेल मिला था, जिसमें करनबीर और शैली को ISIS का सरगना बताया गया था।