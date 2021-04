1 रुपये से कम के इन शेयरों ने किया मालामाल

नई दिल्ली | कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है। दिग्गज कंपनियों के शेयर जहां कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं 10 रुपये से कम वाले स्टॉक्स अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं, जिन्होंने पिछले एक हफ्ते में 166 फीसद तक रिटर्न दिया है।

इन्हीं में से एक है ब्लू चिप इंडिया का का शेयर। पिछले एक हफ्ते में यह 15 पैसे से 40 पैसे पर पहुंच गया है। यानी एक हफ्ते पहले, जिसने एक लाख रुपये इस स्टॉक में लगाया होगा, उसका पैसा आज 266670 रुपया हो गया हो।

एक रुपये से कम इन शेयरों ने दिखाया दम

ब्लूचिप इंडिया के अलावा एक रुपये से कम के शेयरों में Shekhawati Poly, Castex Technologies, Visagar Polytex, CLC Industries और Unity Infraproj ने अपने निवेशकों की झोली इस हफ्ते रुपये से भर दी। एक रुपये से कम के इन शेयरों ने इस हफ्ते 12 से 166 फीसद तक रिटर्न दिया। वहीं 5 रुपये से कम के शेयरों की बात करें तो Punj Lloyd, DCM Financial, Eastern Silk, Bohra Industries, Gyscoal Alloys, Rollatainers Ltd, Tantia Const, IL&FS Invest और SAL Steel Ltd ने इस हफ्ते 12 से लेकर 24 फीसद तक रिटर्न दिया है।

काफी जोखिमभरा है निवेश

पेनी स्टॉक या भंगार शेयर के नामसे पापुलर इन शेयरों में निवेश काफी जोखिमभरा होता है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि सिर्फ निवेशकों का ध्यान खींचने के लिए प्रमोटर्स ही इन स्टॉक्स के दाम बढ़ाने लगते हैं। ऐसे में अगर पेनी स्टॉक्स में निवेश करना है तो हर बारीकी को समझें, तभी तगड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है।